Nelle sale americane insieme averrà proiettato anche, cortometraggio animato realizzato grazie ad una campagna su Kickstarter.

L’opera, nata da un’idea di Matthew A. Cherry, produttore esecutivo di BlacKkKlansman, segue la storia di un padre che impara a domare i selvaggi capelli dalla figlia Zuri. La campagna di raccolta fondi iniziata nel 2017 ha raccolto ben $ 280.000, ben oltre l’obiettivo prefissato di $ 75.000. Hair Love è diventato anche un libro per bambini quest’anno pubblicato da Kokila Books/Penguin Random House.

Lo stesso Cherry ha diretto Hair Love insieme agli animatori Everett Downing Jr. (Up, WALL-E) e Bruce W. Smith.

Qua sotto potete vedere la prima immagine:

Ecco la sinossi ufficiale:

I pennuti arrabbiati e gli astuti maialini verdi arrivano nei cinema con una nuova avventura, Angry Birds 2 – Nemici Amici Per Sempre. All’emergere di una nuova minaccia, che metterà in pericolo entrambe le loro isole, Red (Jason Sudeikis), Chuck (Josh Gad), Bomb (Danny McBride), e Grande Aquila (Peter Dinklage) recluteranno la sorella di Chuck, Silver (Rachel Bloom) e si uniranno alla squadra dei maialini, Leonard (Bill Hader), il suo assistente Courtney (Awkwafina) e il tecnologico Garry (Sterling K. Brown) per giungere a una tregua e creare un’improbabile supersquadra per salvare le loro isole.