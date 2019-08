Non c’è freno alle notizie poco consolanti sul fronte di, ora che il progetto è passato in seno alla Disney.

Qualche giorno fa, ricordiamo, la major ha comunicato agli investitori perdite per 170 milioni di dollari nella divisione cinematografica nel terzo trimestre dell’anno. Il CEO Bob Iger aveva indicato come causa i risultati al botteghino della Fox, che da qualche mese fa ormai parte della compagnia, e in particolare il flop di X-Men: Dark Phoenix.

In un nuovo approfondimento pubblicato da Variety scopriamo che la situazione futura non è del tutto rosea. Nel pezzo si legge nello specifico che la Disney non sarebbe rimasta “colpita” da New Mutants di Josh Boone, e avrebbe definito il film come un “progetto con risultati al botteghino limitati“.

Ricordiamo che a fine aprile la Disney ha annunciato che New Mutants sarebbe uscito al cinema il 3 aprile 2020. Qualche settimana dopo Simon Kinberg aveva confermato durante un’intervista con Digital Spy che nel corso dell’anno sarebbero partite le riprese aggiuntive. Ad oggi ci risulta che la sessione extra debba ancora partire.

Nel cast del film sono presenti Anya Taylor-Joy (Magik), Maisie Williams (Wolfsbane), Charlie Heaton (Cannonball), Henry Zaga (Sunspot), Alice Braga (Dr. Cecilia Reyes) e Happy Anderson (Reverendo Sinclair).

La 20th Century Fox ha sviluppato il film con Simon Kinberg alla produzione assieme a Lauren Shuler Donner, si tratterà di uno spin-off della saga degli X-Men. Boone si è occupato anche della sceneggiatura assieme a Knate Gwaltney.

I Nuovi Mutanti sono comparsi in una graphic novel Marvel del 1982, diventando poi un albo mensile nel 1983. Il team era composto da un gruppo di giovani aspiranti X-Men che frequentava la scuola di Charles Xavier e includeva Dani Moonstar, Sunspot, Wolfsbane, Cannonball, Karma, e in seguito avrebbe accolto Magik, sorella minore di Colosso, Warlock e Cypher.