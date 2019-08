Nuovo, importante traguardo per i Marvel Studios: pochi giorni fa il franchise dell’Universo Cinematografico Marvel ha superato i 5 miliardi di dollari in incassi globali in soli otto mesi.

Il 2019 sarà un anno da ricordare per la Disney: tra l’ingresso della Fox tra gli asset della compagnia, il debutto della piattaforma streaming Disney+, la conclusione della saga degli Skywalker nel franchise cinematografico di Star Wars e la chiusura del primo ciclo di film dei Marvel Studios sono tanti gli obiettivi raggiunti dalla major. E tra i vari record d’incassi, c’è proprio quello della Marvel, che per la prima volta ha superato i 5 miliardi in tutto il mondo dopo solo sette mesi.

La cifra comprende gli 1.128 miliardi di Captain Marvel, i 2.795 miliardi di Avengers: Endgame e gli 1.096 miliardi di Spider-Man: Far From Home (che appartiene comunque al UCM, anche se essendo distribuito dalla Sony la maggior parte degli incassi andranno a quest’ultima). È il miglior anno di sempre per i Marvel Studios.

I Marvel Studios hanno prodotto finora nove film in grado di superare il miliardo: tra essi, The Avengers, Iron Man 3, Avengers: Age of Ultron, Captain America: Civil War, Black Panther e Avengers: Infinity War. Complessivamente i film dell’Universo Cinematografico Marvel hanno raccolto 22.5 miliardi di dollari nei cinema di tutto il mondo.

Ricordiamo che l’Universo Cinematografico Marvel tornerà al cinema il 1 maggio 2020 con Black Widow.

Fonte: BOM