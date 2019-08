Ferragosto sotto tono rispetto a un anno fa al box-office italiano:rimane in testa, anche se con una cifra di poco superiore ai 190mila euro, per un totale di 3.4 milioni di euro.

Apre al secondo posto Crawl – Intrappolati debutta con 73mila euro, seguito al terzo posto da Men in Black: International, che incassa 38mila euro e sale a 2.4 milioni complessivi. Quarta posizione per Spider-Man: Far From Home, con 37mila euro e un totale di 11.3 milioni di euro.

Apre al quinto posto l’horror The Nest (Il Nido), con 33mila euro, mentre l’altra nuova uscita del weekend, Kin, apre al nono posto con 7.800 euro.