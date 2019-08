L’artista ha pubblicato in versione ufficiale il concept direalizzato per il Comic-Con di San Diego e svelato proprio in occasione dell’annuncio del cast sul palco della Sala H.

“Ecco il poster dedicato agli Eterni della Marvel per il Comic-Con di San Diego 2019,” scrive l’artista. “È un poster esclusivo che è stato regalato ai fan la domenica. Non posso credere di aver avuto la possibilità di fare questo poster, grazie Marvel Studios e Ryan Meinerding per avermi fatto realizzare quest’illustrazione. Andate a vedere il film quando esce: stiamo lavorando duramente a questo progetto!”

Nell’immagine vediamo i Celestiali (una razza di alieni potentissimi e antichissima, la testa mozzata di uno dei quali compariva sotto forma di Ovunque in Guardiani della Galassia e in Avengers: Infinity War).

Gli Eterni

Gli Eterni



Scritto da Matthew e Ryan Firpo, Gli Eterni è diretto da Chloe Zhao e vede nel cast Angelina Jolie (Thena), Richard Madden (Icarus), Salma Hayek (Ajax), Kumail Nanjani (Kingo), Lauren Ridloff (makkari), Brian Tyree Henry (Phastos), Lia McHugh (Sprite), Don Lee (Gilgamesh). Nei fumetti, gli Eterni sono stati creati milioni di anni fa tramite esperimenti dei Celestiali. Gli Eterni terrestri fisicamente sembrano come noi, ma hanno abilità straordinarie come super forza, capacità di volare, teletrasporto, controllo della mente e così via. Hanno vissuto in città spaziali e hanno difeso la Terra da varie minacce. Nella storia hanno ispirato antiche divinità come gli dei romani, greci e norreni. Il film si concentrerà principalmente su una manciata di loro.

L’uscita è prevista per il 6 novembre del 2020.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!