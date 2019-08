Dopo la conferma dialla regia del sequel di, la Sony sta mettendo rapidamente insieme il cast e la troupe del film che uscirà il 2 ottobre 2020 e oggi l’ Hollywood Reporter rivela che Robert Richardson è stato ingaggiato come direttore della fotografia.

Prima di dedicarsi a Venom, Robert Richardson aveva già lavorato con Serkis nel suo primo film da regista, Breathe. Inoltre, recentemente ha diretto la fotografia di C’Era una Volta a… Hollywood di Quentin Tarantino. Non solo: ha vinto l’Oscar per JFK, The Aviator e Hugo Cabret, ed è stato nominato per Platoon, La Neve Cade sui Cedri, Nato il Quattro Luglio, Bastardi Senza Gloria, Django Unchained e The Hateful Eight.

Nel cast del sequel di Venom, scritto da Kelly Marcel, torneranno ovviamente Tom Hardy insieme a Michelle Williams e Woody Harrelson (Carnage).

