In rete sono approdati dei concept art di realizzati per The Amazing Spider-Man 2: Il Potere di Electro , cinecomic targato Sony arrivato nelle sale nel 2014.

I concept in questione ci mostrano un po’ di look relativi al costume di Spidey ma anche moltissimi dedicati all’aspetto di Green Goblin, interpretato nel cinecomic da Dane DeHaan.

Potete vedere tutti i concept qua sotto:

The Amazing Spider-Man 2 - Concept Art

The Amazing Spider-Man 2 - Concept Art

Ecco le informazioni su The Amazing Spider-Man 2: Il Potere di Electro

La sinossi ufficiale:

Abbiamo sempre saputo che la battaglia più difficile per Spider-Man è stata quella con sé stesso: la lotta fra gli obblighi quotidiani e ordinari di Peter Parker e le straordinarie responsabilità dell’Uomo Ragno. Ma in The Amazing Spider-Man 2, Peter Parker scopre che c’è un conflitto ben più arduo che lo attende. E’ grandioso essere Spider-Man (Andrew Garfield). Per Peter Parker nessuna emozione è paragonabile a quella provata mentre “vola” fra i grattacieli, accettando il fatto di essere un eroe e trascorrendo il tempo con Gwen Stacy (Emma Stone). Ma essere Spider-Man ha un prezzo: solo lui può proteggere i concittadini di New York dalle terribili minacce dei villain. Con l’emergenza nata con Electro (Jamie Foxx), Peter deve confrontarsi con un nemico molto più potente di lui. E con il ritorno del suo vecchio amico Harry Osborn (Dane DeHaan), Peter realizza che tutti i sui nemici sono accomunati da una cosa: La OsCorp.

La sceneggiatura della pellicola, scritta da James Vanderbilt, è stata rimaneggiata Roberto Orci e Alex Kurtzman (Star Trek, Transformers), e da Jeff Pinkner (Lost, Fringe). A produrre, ancora una volta, ci saranno Avi Arad e Matt Tolmach.

The Amazing Spider-Man 2: Il Potere di Electro è arrivato nelle nostre sale il 23 aprile 2014.

FONTE: CBM