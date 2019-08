In attesa del ciclone, il weekend dopo ferragosto non è andato particolarmente bene al box-office italiano, in calo rispetto a un anno fa:rimane in testa con 908mila euro e un totale di 4.1 milioni di euro, molto indietro rispetto alla saga originale (ma ricordiamo che si tratta di uno spinoff estivo).

Apre al secondo posto Crawl – Intrappolati, con 307mila euro. Al terzo posto Spider-Man: Far From Home incassa 167mila euro (con un’ottima tenuta rispetto a una settimana fa) e sale a 11.4 milioni di euro. Al quarto posto Men in Black: International incassa 166mila euro e sale a 2.5 milioni complessivi.

Apre al quinto posto The Nest (Il Nido), con 146mila euro, mentre al sesto posto Toy Story 4 incassa 84mila euro (addirittura in crescita rispetto a una settimana fa) e sale finalmente a 6 milioni complessivi. Settima posizione per The Quake – Il Terremoto del Secolo, che incassa 54mila euro e sale a 196mila euro complessivi. Ottavo posto per Serenity, con 47mila euro e sale a 1.3 milioni complessivi. Apre al nono posto Kin, con 39mila euro, mentre chiude la top-ten Isabelle, con 25mila euro e un totale di 307mila euro.