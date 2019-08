Grazie a USA Today possiamo dare uno sguardo ad una nuova immagine di, l’atteso nuovo film dicon protagonisti lo stesso Smith e Jason Mewes.

Nell’immagine, disponibile qua sotto, sono ritratti i due protagonisti, ovvero Jay e Silent Bob:

Le prime informazioni su Jay and Silent Bob Reboot

La storia segue Jay e Silent Bob, che scoprono che Hollywood sta facendo un reboot di un vecchio film basato su di loro. Il duo decide allora di attraversare la nazione per fermare tutto. Ne risulterà un’avventura che coinvolgerà nomi come Shannon Elizabeth, Brian O’Halloran, Jason Lee, Joey Lauren Adams, Jennifer Schwalbach, Harley Quinn Smith insieme a guest star del calibro di Craig Robinson, Joe Manganiello, Justin Long, Jason Biggs, James Van Der Beek, David Dastmalchian, Kate Micucci, Melissa Benoist, Chris Wood, Van Kilmer, Grant Gustin, Fred Armisen, Nicolas Cage, Rosario Dawson, e Chris Hemsworth. Torneranno anche Ben Affleck e Matt Damon, visti in numerose pellicole del View Askewniverse di Kevin Smith e presenti nel trailer: l’impressione è che Damon interpreti Loki (nonostante sia morto in Dogma) e Affleck sia Holden McNeil.

Jay and Silent Bob Reboot è scritto e diretto da Kevin Smith, la Universal Pictures Home Entertainment Content Group distribuirà la pellicola a livello internazionale, mentre negli USA uscirà il 15 ottobre in 600 sale.