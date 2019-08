Come previsto,parte col botto al box-office italiano registrando incassi straordinari nel suo giorno d’esordio e contribuendo a dare una spinta molto forte a tutta la classifica rispetto a un anno fa. Il film Disney sfiora i 3 milioni di euro (2.94 milioni per la precisione), ottenendo una media di oltre tremila euro in più di 950 sale. Stiamo parlando di una cifra di poco inferiore all’esordio di Avengers: Infinity War , che un anno fa apriva (in un giorno festivo: il 25 aprile!) con quasi 3.1 milioni di euro. Quattro anni faaprì con 2 milioni di euro e chiuse il weekend sopra i 7.1 milioni complessivi: è possibile che Il Re Leone chiuda il weekend ben sopra questa cifra.

Scende al secondo posto mercoledì, ben distante, Fast & Furious – Hobbs & Shaw, con 152mila euro e un totale di 4.6 milioni di euro. Al terzo posto Crawl – Intrappolati incassa 43mila euro e sale a 449mila euro, mentre sale al quarto posto The Nest (Il Nido) con quasi 25mila euro e un totale di 225mila euro. Chiude la top-five Spider-Man: Far From Home, con 23mila euro e un totale di 11.5 milioni di euro.

Apre infine al settimo posto La Rivincita delle Sfigate, con 22mila euro.

Vi terremo aggiornati lungo tutto il weekend sull’andamento della classifica.