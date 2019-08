Chi nell’Universo Cinematografico Marvel è degno di impugnare il potenteoltre ae a? Forse!? Brie Larson ha recentemente pubblicato uno scatto su Instagram in cui la vediamo sollevare il grande martello, ma questo la rende degna? Sempre su Instagram, che prossimamente vedremo in, ha risposto ironicamente alla collega.

Trovate la foto della Larson qua sotto insieme allo screenshot con la risposta della Portman:

Ecco le prime informazioni su Thor: Love and Thunder di Taika Waititi

Thor: Love and Thunder, diretto nuovamente da Taika Waititi, vedrà sullo schermo Chris Hemsworth insieme a Tessa Thompson e Natalie Portman, che tornerà a interpretare Jane Foster e nello specifico nella nuova incarnazione di…Thor.

Le riprese del film dovrebbero iniziare l’anno prossimo in Australia in contemporanea con quelle di Shang-Chi and The Legend of the Ten Rings. La decisione è stata presa dai Marvel Studios in virtù dei notevoli incentivi fiscali garantiti dal governo australiano. L’entità delle detrazioni fiscali dovrebbe a montare a 24 milioni di dollari mentre il nuovo progetto darà vita a 2500 posti di lavoro e a un indotto di almeno 178 milioni di dollari.

L’uscita di Thor: Love and Thunder è prevista per il 5 novembre 2021.

FONTE: CB