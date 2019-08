In una nuova intervista con l’ Hollywood Reporter per promuovere la quinta stagione di, Bob Odenkirk ha parlato del film di

C’è molto mistero attorno al progetto, eppure l’attore ha confermato che il film è già stato girato:

Non so quello che la gente sa o non sa, ma stento a credere che non sappiate che è già stato girato. Lo hanno fatto. Capite che intendo? Come fa essere un segreto? Eppure lo è. Hanno svolto un lavoro incredibile nel tenerlo segreto.

Sul film in sé ha poi ammesso:

Mi ha raccontato così tante cose, perciò sono emozionato all’idea di vederlo. Non vedo l’ora.

Ricordiamo che il film di Breaking Bad arriverà su Netflix. Il colosso dello streaming proporrà il film in anteprima e poi toccherà all’emittente televisiva statunitense AMC; i ruoli saranno invertiti visto che la storica serie aveva debuttato proprio su AMC per poi approdare su Netflix.

Sviluppato da Vince Gilligan, il film sarà ambientato dopo gli eventi del finale della serie, che vedeva il giovane Jesse Pinkman in fuga. La prima descrizione della storia parlava della “fuga di un uomo e della sua ricerca di libertà”, e in effetti l’uomo di cui si parla – come molti avevano immaginato – è proprio il personaggio interpretato da Aaron Paul, che è tornato nel cast.

Nulla si sa sulla potenziale comparsa di altri componenti del cast originale e di Bryan Cranston, ma l’attore in passato si è detto più che favorevole a un eventuale ritorno.

Il film è stato scritto dal creatore della serie Vince Gilligan e da lui probabilmente diretto.