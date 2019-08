Qualche giorno fa vi abbiamo segnalato che a causa delle dichiarazioni di(che peraltro è cittadina americana) a sostegno della polizia die delle sue azioni contro i manifestanti, si è scatenata spontaneamente sui social network una campagna di boicottaggio di Mulan, pellicola Disney della quale l’attrice è protagonista.

Ora Variety segnala come, nonostante Twitter e Facebook lunedì abbiano rimosso centinaia di account cinesi falsi che diffondevano propaganda a sostegno del governo, sia in corso una campagna a sostegno dell’attrice e del film spinta per lo più da account giudicati “sospetti”, con l’hashtag #SupportMulan. L’hashtag in questione ha fatto il suo debutto sabato dopo essere stato rilanciato dal canale televisivo di stato cinese CCTV, assieme allo slogan: “Difendi la giustizia, sostieni Mulan”. Il canale cinese ha trasmesso su Twitter (che è bloccato in Cina, quindi chiaramente l’intenzione è quella di rivolgersi all’estero) un messaggio in inglese affermando che “un gruppo calunnioso di persone con interessi particolari sta invitando le persone a boicottare un film che celebra la vita e il sacrificio di una donna coraggiosa. È un’ispirazione per le ragazze di tutto il mondo: mostrate il vostro supporto con #SupportMulan. Le ragazze hanno bisogno di Mulan, il mondo ha bisogno di Mulan!”.

Variety afferma di aver identificato moltissimi account, all’interno di quel topic, che corrispondono palesemente a bot filo-governativi e che diffondono disinformazione sulle dimostrazioni a Hong Kong utilizzando immagini del film d’animazione del 1998, rilanciando poster del nuovo film live action o immagini del viso dell’attrice. Un esempio su tutti segnalato dal sito è quello di un utente creato il mese scorso e seguito da soli 4 account che pubblica messaggi con hashtag #SupportMulan nei quali accosta i manifestanti ai membri dell’ISIS.