sono di nuovo insieme: lo dimostrano alcuni scatti apparsi su Instagram alcune ore fa.

“Ce l’abbiamo fatta, Signor Stark” ha commentato l’interprete di Spider-Man citando una sequenza di Avengers: Endgame. Con tutta probabilità i due attori sono approdati ad Anheim in vista del D23 Expo e hanno approfittato di un po’ di tempo libero per una piccola rimpatriata.

Downey Jr. si trova in città perché riceverà l’onorificenza di Disney Legend assieme ad altre 10 persone, ovvero Jon Favreau, James Earl Jones (doppiatore del Re Leone e di Star Wars), la sceneggiatrice e attrice Bette Midler (Hocus Pocus), il regista e coreografo Kenny Ortega, Barnette Ricci (ex VP e show director della divisione Special Events), Wing Chao (ex VP di Imagineering), Robin Roberts e Diane Sawyer (conduttori tv), Ming-Na Wen (Mulan e Agents of SHIELD) e il compositore Hans Zimmer.

Per Holland si tratta di un periodo difficile: il film di Uncharted ha appena perso un regista, mentre è tutt’altro che chiara la questione del divorzio tra la Sony e la Disney/Marvel sui diritti di Spider-Man

Alla luce di ciò, non è detto che l’attore sia in città in veste “ufficiale”, perciò potrebbe partecipare al D23 in qualità di ospite a sostegno del collega e amico.

Il premio è una scultura in bronzo che rappresenta l’immaginazione, la creatività e la magia che le Disney Legends hanno portato nella compagnia. Ogni “leggenda” a fine evento lascia le proprie impronte durante una apposita cerimonia.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!