Durante la porzione dedicata ai Marvel Studios del panel di oggi alla D23 Expo, il presidente Kevin Feige è salito sul palco accompagnato da Ryan Coogler, il quale ha annunciato la data d’uscita ufficiale di, film del quale non si era parlato al Comic-Con di San Diego.

La pellicola arriverà nelle sale americane il 6 maggio 2022, e come annunciato qualche tempo fa Coogler scriverà e dirigerà il film.

Di Black Panther 2 sappiamo poco o nulla, se non che torneranno buona parte dei protagonisti incluso Martin Freeman nei panni di Everett Ross – cosa confermata da lui stesso pochi giorni fa.

Ricordiamo che al Comic-Con di San Diego erano stati elencati i film della Fase 4 dell’Universo Cinematografico Marvel, l’ultimo dei quali sarà Thor: Love and Thunder, previsto per il novembre del 2021. Non è da escludere che esca un altro film nella primavera del 2022, ma tendenzialmente Black Panther 2 sarà uno dei primi film (se non il primo) della Fase 5 a uscire in sala.

