Durante il panel dei Walt Disney Studios alla D23 Expo Dwajne Johnson è salito sul palco a bordo di una “barca da terra” affiancando Sean Bailey della Disney per mostrare in esclusiva le primissime scene disotto forma di un teaser trailer del quale vi proponiamo la descrizione. “Il film sarà gigantesco ed epico”, ha esclamato l’attore. “C’è romanticismo, azione, commedia e soprattutto ci sono io!”

Noi eravamo presenti tra il pubblico e possiamo confermarvi che le prime scene della pellicola, una via di mezzo tra Pirati dei Caraibi e Alla Ricerca della Pietra Verde, sono effettivamente esilaranti, così come è stato esilarante il momento in cui Emily Blunt è comparsa sul palco (guidando un’auto!) e ha mostrato a sua volta un secondo teaser, più incentrato sul suo personaggio. La chimica tra i due protagonisti sembra effettivamente funzionare sia nella vita reale che sul grande schermo.

Il teaser presentato da Johnson inizia sul rio delle amazzoni: Frank (Johnson) parla ai passeggeri della sua nave, spiegando che “tutto ciò che vedete può uccidervi”. È una crociera turistica sul fiume molto simile a quella di Disneyland (attrazione su cui è basato tratto il film). Stacchiamo su una misteriosa donna (la scienziata Lily Houghton, interpretata dalla Blunt) che tratta con lui per coinvolgerlo, a pagamento, in un’avventura. A questo punto vediamo numerose scene d’azione, tra cui una in cui Frank salva Lily saltando via dalla barca con lei aggrappato a una corda. Il video termina con l’immagine di un gigantesco serpente, e l’esclamazione di Frank: “Ma è impossibile!”

Il teaser presentato dalla Blunt è stato definito da lei “la vera versione del trailer!” e inizia con Lily che narra: “La leggenda dice che c’è un albero con poteri curativi”. Vediamo la donna lottare in una biblioteca mentre cerca di recuperare la punta di una freccia che, a quanto pare, è vitale per trovare l’albero. Offre a Frank di seguirlo nella missione, ma l’uomo è titubante: “Le leggende portano anche a maledizioni…” Ovviamente vediamo anche la scena d’azione sulla barca, ma stavolta Frank non è molto agile e finisce per terra, con Lily che lo prende in giro.

Il film diretto da Jaume Collet-Serra è basato su una sceneggiatura di J.D. Payne e Patrick McKay (Star Trek Beyond), basata a sua volta su uno script di John Requa e Glenn Ficarra (Focus, Crazy, Stupid, Love).

L’attrazione dalla quale il film è tratto vede una barca trasportare i visitatori in una sfrenata corsa nei posti più esotici del mondo, dal Nilo al Rio delle Amazzoni. La storia è incentrata sul capitano di una nave (Dwayne Johnson) che porta una coppia di fratello (Jack Whitehall) e sorella (Emily Blunt) in una missione per cercare un albero che si dice abbia poteri curativi. Incontreranno animali esotici ma anche una spedizione tedesca in cerca dello stesso “bottino”, composta da Edgar Ramirez e Jesse Plemons. Nel cast anche Paul Giamatti.

L’uscita di Jungle Cruise è prevista per il 24 luglio 2020.