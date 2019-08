Riguardo Spider-Man, provo gratitudine e gioia.

Ci è stata data la possibilità di fare cinque film nell’Universo Cinematografico Marvel con Spider-Man: due autonomi, e tre con gli Avengers. È stato un sogno che pensavo non sarebbe mai diventato realtà. Fin dall’inizio sapevamo che non sarebbe durata per sempre. Sapevamo che avremmo avuto la possibilità di fare tutto questo solo per un periodo limitato, e abbiamo già raccontato la storia che volevamo raccontare. Sarò per sempre grato per questo.