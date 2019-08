Durante la presentazione delle prime scene di Onward , il nuovo film d’animazione Disney, alla D23 Expo,ha rotto per la prima volta il silenzio sulla rottura dell’accordo tra Disney e Sony per la saga cinematografica di Spider-Man.

L’attore ventitreenne non si è schierato, preferendo rispondere direttamentre ai fan:

È stata una settimana folle, ma volevo farvi sapere che sono grato dal profondo del mio cuore. Vi amo 3000.

Il riferimento, ovviamente, è alla frase di Tony Stark in Avengers: Endgame.

Poco dopo, parlando con Entertainment Weekly, ha confermato che continuerà a interpretare Spider-Man nonostante tutto:

In sostanza, abbiamo fatto cinque grandi film. E sono stati cinque anni fantastici. Mi sono divertito un sacco. Chi sa cosa riserva il futuro? Quello che so è che continuerò a interpretare Spider-Man e a divertirmi. Il futuro per Spider-Man sarà diverso, ma sarà ugualmente fantastico e incredibile, troveremo nuovi modi per renderlo ancora più fico.

Variety, intanto, ha chiesto un commento sulla situazione anche a Jeff Goldblum (che ha interpretato Grandmaster in Thor: Ragnarok). L’attore però è caduto totalmente dal pero, probabilmente fingendo di non sapere assolutamente nulla, e dopo che l’intervistatrice gli ha spiegato la situazione ha balbettato qualcosa come “sono sicuro che troveranno un accordo”. Potete vedere l’esilarante video qui sotto:

Ieri anche l’attore e regista Jon Favreau si era sbilanciato affermando che a suo avviso è auspicabile che le parti trovino un accordo, anche se le recenti indiscrezioni su come i Marvel Studios stiano facendo offerte al regista Jon Watts per dirigere un film dell’UCM rischiano di esacerbare ancor più i rapporti tra le major.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!