La D23 Expo, e come ultimo contributo dal centro congressi di Anaheim non poteva mancare la nostra tradizionale, gigantesca gallery dedicata al cosplay!

In questi giorni abbiamo incontrato tantissimi appassionati con indosso i costumi Disney più disparati: alcuni incredibilmente simili agli originali, altri vere e proprie reinvenzioni o rivisitazioni ironiche, per non parlare dei crossover (come la principessa Deadpool).

Potete scorrere la gallery qui sotto e dirci nei commenti qual è il cosplay che preferite!

D23 EXPO – I MIGLIORI COSPLAY DISNEY