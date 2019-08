La mostra più bella in assoluto alladi quest’anno è stata senza dubbio Walt Disney Archives Presents Heroes and Villains: The Art of the Disney Costume, una grande mostra con oltre settanta costumi conservati dagli Archivi Disney e realizzati per i film live action (e anche per serie tv come C’Era una Volta ) degli ultimi 55 anni.

Abbiamo avuto l’opportunità di immergerci nell’esposizione ospitata al Centro Congressi di Anaheim lo scorso weekend, passeggiando tra i numerosi costumi di film come Hocus Pocus, Come d’Incanto, Into the Woods, Mary Poppins e il suo sequel, oltre che i recenti Cenerentola, Alice in Wonderland, La Bella e la Bestia e Aladdin. Opere di grandi (e premiati) artisti come Sandy Powell, Mona May, Jacqueline Durran, Colleen Atwood, Penny Rose, Michael Wilkinson. Il tutto diviso in due sezioni: Eroi e Villain.

Potete vedere la nostra ricchissima gallery con le foto dei costumi Disney qui sotto!

LE FOTO DEI COSTUMI DISNEY