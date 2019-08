Ovviamente èa vincere il weekend al box-office in Italia, con incassi veramente straordinari che lo avvicinano ad Avengers: Endgame negli andamenti. Il film raccoglie 10.9 milioni di euro tra venerdì e domenica, che diventano 14 milioni in cinque giorni (dall’esordio di mercoledì): insomma, è già il terzo maggiore incasso dell’anno dopo Avengers: Endgame (30.2 milioni) e(15.4 milioni), consegnando l’intero podio della classifica del 2019 alla Disney . Ovviamente colpisce che tutto questo stia capitando in un weekend di fine estate, anche se sappiamo che si tratta di uno dei momenti dell’anno migliori per i film d’animazione.

Scende al secondo posto Fast & Furious – Hobbs & Shaw, con 623mila euro e una buona tenuta rispetto a una settimana fa. Complessivamente lo spinoff sale a 5.2 milioni di euro.

Apre al terzo posto Il Signor Diavolo, con 422mila euro e una buona media, mentre al quarto posto Crawl – Intrappolati incassa 190mila euro e sale a 642mila euro complessivi. Chiude la top-five La Rivincita delle Sfigate con 168mila euro e un totale ci 192mila euro in cinque giorni.