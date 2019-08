tornerà a far parte dell’Universo Cinematografico della Marvel?

Le prospettive, al momento, sono poco incoraggianti, ma mai disperare.

Per ricevere tutte le informazioni in merito ci sono, ovviamente, testate specializzate come la nostra anche se qualcuno, evidentemente molto ansioso e impaziente, ha deciso di inaugurare un sito battezzato “Spider-Man è già tornato nell’UCM?” che ci aggiorna, minuto per minuto, sulla situazione.

Al momento la risposta è “No” già da svariati minuti.

Potete raggiungere il sito cliccando l’immagine qua sotto.

Spider-Man, Tom Holland sul terzo episodio della saga

Al Keystone Comic Con, l’attore inglese ha parlato del futuro del personaggio spiegando:

Questi film, in un modo alquanto bizzarro e profondo, hanno rispecchiato la mia stessa vita. Il primo parlava del volersi mettere in luce e diventare un Avengers, cosa che è poi accaduta cambiando la mia vita. Ecco che a un tratto mi ritrovo a parlare di fronte a 5000 persone. Una cosa che normalmente non farei. Crescere sotto la luce di un riflettore non è semplice. E il secondo film parla proprio di questo del “Ma è davvero quello che voglio?” per poi chiudersi con un “Ho trovato il posto cui appartengo” che è qua con voi gente. E nel terzo c’è un’altra interessante e profonda connessione con la mia vita di cui però, ovviamente, non vi parlerò limitandomi a dire che sarà molto interessante da interpretare.

Vi ricordiamo che il terzo film di Spider-Man verrà scritto da Chris McKenna ed Erik Sommers, ma non è ancora detto che a dirigerlo sia Jon Watts.