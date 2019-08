Penso che il lavoro migliore che abbia fatto sia nella scena con [Jon] Favreau sull’aereo, è un momento così cruciale per i tre film che stiamo realizzando – beh, per i due film che abbiamo realizzato e uno in lavorazione. E non so davvero come parlarne senza rivelare troppo. Ci sto davvero provando con tutto me stesso [ride].

Il “divorzio” tra Disney e Sony ha messo a durissima prova moltissimi fan dinei giorni scorsi. L’uomo Ragno diper ora pare destinato a non comparire più nell’Universo Cinematografico Marvel. Tuttavia Holland presente al Keystone Comic Con ha rivelato che una scena presente in Spider-Man: Far From Home che legava il protagonista a Tony Stark sarebbe in qualche modo dovuta essere cruciale anche per un terzo film di Spidey:

La scena in questione è quella in cui Happy preleva con il suo jet Peter dopo essere stato sconfitto da Mysterio e in quel luogo Peter si costruisce una nuova tuta con la tecnologia di Stark.

E sempre in relazione a Tony, Holland ha parlato anche di una piccola curiosità riguardo Avengers: Endgame. L’attore ha rivelato infatti che non aveva idea che la foto scattata insieme a Robert Downey Jr. (quella in cui i due posano simpaticamente con il finto attestato dello stage alle Stark Industries) sarebbe stata rilevante nell’economia di Endgame:

Non avevo idea che quella foto fosse stata fatta per quel momento. Quando l’abbiamo scattata pensavo si trattasse solo di uno scherzo, un momento divertente. Ho visto il film e ho pensato tipo “Avrei dovuto prendere la cosa un po’ più sul serio”. pensavo fosse un semplice easter egg o qualcosa del genere, e invece non lo era. È stata una parte fondamentale del film.

Vi ricordiamo che il terzo film di Spider-Man verrà scritto da Chris McKenna ed Erik Sommers, ma non è ancora detto che a dirigerlo sia Jon Watts.

Nel film tornano Tom Holland, Zendaya, Jacob Batalon, Marisa Tomei, Tony Revolori; accanto a loro Jake Gyllenhaal (nei panni di Mysterio), JB Smoove, Cobie Smulders e Samuel L. Jackson.

Questa la sinossi:

Il nostro amichevole Spider-Man di quartiere decide di partire per una vacanza in Europa con i suoi migliori amici Ned, MJ e con il resto del gruppo. I propositi di Peter di non indossare i panni del supereroe per alcune settimane vengono meno quando decide, a malincuore, di aiutare Nick Fury a svelare il mistero degli attacchi di creature elementali che stanno creando scompiglio in tutto il continente.

La pellicola diretta da Jon Watts è uscita il 2 luglio 2019, in Italia è arrivata il 10 luglio.

