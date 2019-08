Ora che lodiè fuori dall’Universo Cinematografico Marvel in molti hanno iniziato a ipotizzare che l’Uomo Ragno potrebbe in un prossimo futuro incontrarsi realmente sul grande schermo con ilditargato Sony. Secondo quanto rivelato in un podcast di Collider però i piani per introdurre almeno Peter Parker nella pellicola con Hardy già esistevano, in quanto Holland avrebbe girato un cammeo per il cinecomic, cammeo forse tagliato dal lungometraggio per volontà della Disney di non intrecciare i due mondi.

Non è la prima volta che si parla di un cammeo di Spider-Man in Venom, ma anche questa volta, tuttavia, si tratta di un rumour.

In attesa di conferme ulteriori diteci osa ne pensate nei commenti!

Ecco le informazioni su Venom

l film racconta le origini di Venom ed è diretto da Ruben Fleischer su uno script di Scott Rosenberg, Jeff Pinker e Kelly Marcel. Alla produzione Avi Arad, Matt Tolmach e Amy Pascal. Nel cast Tom Hardy, Riz Ahmed, Michelle Williams, Woody Harrelson, Jenny Slate e Ron Cephas Jones.

Venom è uscito nelle nostre sale il 4 ottobre 2018.

FONTE: CB