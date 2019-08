, il nuovo anime di(Your Name, Il Giardino delle Parole), l’anime di(Your Name, Il Giardino delle Parole), è stato selezionato come potenziale candidato del Giappone nella categoria dell’Oscar al miglior film in lingua straniera.

L’aggiornamento è stato dato dal profilo Twitter Ufficiale della pellicola.

Ribadiamo che tutto questo non significa che la pellicola concorrerà effettivamente durante la prossima Notte degli Oscar nella categoria citata, ma che rappresenterà il paese d’origine nel nutrito “gruppone” di pellicole internazionali da cui poi l’Academy sceglierà le cinque pellicole in gara.

È dal 1998 che il Giappone non sceglie un anime come potenziale candidato a miglior film in lingua straniera: quella volta il prescelto fu La Principessa Mononoke di Hayao Miyazaki che, però, non venne selezionato per la cinquina finale.

La deadline per sottoporre una pellicola all’attenzione dell’Academy, sempre in riferimento a questa categoria, è il 1 ottobre del 2019. Le nomination verranno rese note poco dopo. Il requisito per partecipare alla selezione è l’essere usciti al cinema, nel mercato di riferimento, fra il 1 ottobre del 2018 e il 30 settembre del 2019.

Potete trovare la lista dei lungometraggi sottoposti finora a questo link.

Questa la sinossi ufficiale del film:

Nell’estate dell’ultimo anno di liceo, il giovane Hodaka lascia la sua piccola isola per trasferirsi a Tokyo, trovandosi subito alle prese con problemi economici e limiti personali. Il tempo è stranamente cupo e piove ogni giorno, come a rappresentare il futuro che lo attende. Il ragazzo vive i suoi giorni in solitudine, trovando un lavoro come scrittore per una misteriosa rivista dell’occulto. Un giorno, in mezzo alla folla Hida, incontra una ragazza brillante e determinata che ha un potere straordinario: riesce a fermare la pioggia e schiarire il cielo…

