È stato presentato oggi fuori concorso al Festival di Venezia , il film di David Michôd tratto da Enrico IV ed Enrico V di William Shakespeare, con protagonista Timothée Chalamet: il testo è stato liberamente adattato dallo stesso Michôd con Edgerton e arriverà nelle sale e poi su Netflix dal 1 novembre.

Oggi abbiamo avuto l’opportunità di incontrare insieme a un gruppo ristretto di giornalisti David Michôd, Timothée Chalamet, Joel Edgerton e Lily-Rose Depp. Noi di BadTaste.it abbiamo chiesto al regista e agli interpreti una domanda che vi riportiamo qui di seguito:

La grande battaglia e i combattimenti sono forse l’aspetto sul quale avete avuto più margine di libertà, pur essendo il film solo lontanamente basato sulle opere di Shakespeare Enrico IV ed Enrico V. Come avete lavorato a questi passaggi così importanti sul piano cinematografico?

Michôd: La battaglia di Azincourt è stata difficilissima. Quello che sapevo è che solitamente nei film ambientati nel medioevo o poco dopo come questo non si capisce nulla nelle scene di battaglia. Ecco quindi che per me e per noi tutti era importantissimo che la battaglia e l’azione fossero molto comprensibili: sin dalla sceneggiatura abbiamo deciso di proporre i vari punti di vista, per capire le posizioni. Iniziamo dal punto di vista di Joel Edgerton, poi ci spostiamo su Timothée, poi di nuovo su Joel, poi perdiamo quest’ultimo e vediamo Timothée entrare in scena… Se non avessimo avuto questi punti di vista avremmo perso un importanti aspetto narrativo. A livello esecutivo, invece, non ho voluto utilizzare droni o giraffe: volevo che ritraessimo il punto di vista umano, girando ad altezza d’occhio, in modo che fosse un’esperienza immersiva. Oltre a quello, beh… ci siamo preparati a lungo per quelle scene, e girarle è stato orribile, l’ho odiato. Poi però nel montaggio ci siamo divertiti tantissimo… ma vi assicuro che le riprese sono state un’inferno!

Edgerton: Abbiamo discusso a lungo sulla battaglia, ma anche delle altre scene d’azione, l’assedio e i combattimenti. Tutti questi momenti hanno un punto di vista specifico. Quelli da ringraziare, in realtà, sono i costumisti e gli scenografi, oltre agli stunt: creano un mondo incredibile con il loro lavoro. Hanno un compito mastodontico che ci permette di concentrarci su questi punti di vista singoli. Per la scena della battaglia abbiamo usato oltre 300 comparse con l’armatura, moltiplicandole poi in digitalmente per rendere tutto ancora più epico. Non sapevamo esattamente come sarebbero andate le cose, abbiamo lavorato duramente per pensare alle strategie da adottare basandoci su eventi storici. Per girare quella scena ci abbiamo messo quasi tre settimane.

Chalamet – David era ossessionato, sin da prima dell’inizio delle riprese, dal fatto che le battaglie o i duelli fossero già visti, troppo hollywoodiani. Pensate che abbiamo lavorato per oltre un mese con i coreografi, salvo sentirci dire da David che sembravamo “troppo coreografati e poco realistici”. C’è una scena in cui Joel rimane immischiato in una folla di soldati: si dice che in quella battaglia siano morte più persone affogando nel fango che in altro modo. Forse sarebbe stato più cinematografico combattere con la spada, ma la massa di soldati era l’effetto importante da dare.

Michôd – È anche l’unica scena in cui abbiamo usato una gru, ma quell’inquadrura l’hanno utilizzata nel trailer e il pubblico ha iniziato a dire che stavamo copiando Game of Thrones!

Edgerton – Quel giorno sul set stavo quasi per affogare, è assurdo se penso che non indossavo nemmeno qualcosa di troppo pesante. Quattro ore, c’era il panico e la necessità di sopravvivere, eravamo esauriti… se penso a com’è stata la battaglia vera… non mi sarei mai immaginato nulla di simile!