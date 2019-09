di Andy Muschietti a guidare la classifica delle pellicole più attese di questo autunno in America nel sondaggio effettuato da Fandango , la popolare piattaforma americana per la prevendita di biglietti cinematografici.

In seconda posizione un’altra pellicola Warner Bros., Joker, mentre nel gradino più basso del podio Frozen II della Disney.

Il sondaggio è stato condotto su un campione di circa 1000 persone.

Ecco a seguire tutti i risultati pubblicati dal sito.

Top Ten dei film autunnali più attesi

1. It: Capitolo Due

2. Joker

3. Frozen II

4. Terminator: Destino Oscuro

5. Zombieland: Doppio Colpo

6. Maleficent II

7. A Beautiful Day in the Neighborhood

8. Downton Abbey

9. Charlie’s Angels

10. Ad Astra

Top Ten delle performance femminili più attese

1. Linda Hamilton (Sarah Connor in Terminator: Destino Oscuro)

2. Angelina Jolie (Maleficent in Maleficent II)

3. Jessica Chastain (Beverly Marsh in It: Capitolo Due)

4. Emma Stone (Wichita in Zombieland 2: Doppio Colpo)

5. Maggie Smith (Violet Crawley in Downton Abbey)

6. Michelle Pfeiffer (Queen Ingrith in Maleficent II)

7. Emilia Clarke (Kate in Last Christmas)

8. Natalie Portman (Lucy Cola in Lucy in the Sky)

9. Kristen Stewart (Sabina Wilson in Charlie’s Angels)

10. Jennifer Lopez (Ramona in Hustlers)

Top Ten delle performance maschili più attese

1. Tom Hanks (Fred Rogers in A Beautiful Day in the Neighborhood)

2. Joaquin Phoenix (Joker in Joker)

3. Arnold Schwarzenegger (il Terminator in Terminator: Destino Oscuro)

4. Woody Harrelson (Tallahassee in Zombieland 2: Doppio Colpo)

5. Will Smith (Henry Brogan / Junior in Gemini Man)

6. Bill Skarsgard (Pennywise in It: Capitolo Due)

7. Brad Pitt (Roy McBride in Ad Astra)

8. Sylvester Stallone (Rambo in Rambo: Last Blood)

9. Bill Hader (Richie Tozier in It: Capitolo Due)

10. Matt Damon (Caroll Shelby in Ford v. Ferrari)

Duetti più attesi

1. Matt Damon & Christian Bale (in Ford v. Ferrari)

2. Joaquin Phoenix & Zazie Beetz (in Joker)

3. Jessica Chastain & James McAvoy (in It: Capitolo Due)

4. Angelina Jolie & Elle Fanning (in Maleficent II)

5. Luke Wilson & Woody Harrelson (in Terminator: Destino Oscuro)

Film Action più attesi

1. Terminator: Destino Oscuro

2. Terminator: Destino Oscuro

3. Charlie’s Angels

4. Ford v. Ferrari

5. Rambo: Last Blood

Film per Famiglie più attesi

1. Frozen II

2. Maleficent II

3. La Famiglia Addams

4. Abominable

5. Arctic Dogs

It: Capitolo Due sarà al cinema il 5 settembre anche in IMAX

A seguire la sinossi e le note di produzione:

Il male risorge a Derry quando il regista Andy Muschietti riunisce il Club dei Perdenti – giovani e adulti – con un ritorno a dove tutto ebbe inizio.

James McAvoy interpreta Bill; la nominata all’Oscar Jessica Chastain è Beverly; Bill Hader ritrae Richie; Isaiah Mustafa è Mike; Jay Ryan interpreta Ben; James Ransone è Eddie, e Bill Skarsgård interpreta il protagonista Pennywise. Andy Bean è Stanley, mentre tornano ai loro ruoli originali di membri del Club dei Perdenti Jaeden Martell nei panni di Bill; Wyatt Oleff nei panni di Stanley; Sophia Lillis nei panni di Beverly; Finn Wolfhard nei panni di Richie; Jeremy Ray Taylor in quelli di Ben; Chosen Jacobs in quelli di Mike, e Jack Dylan Grazer è nuovamente Eddie.

Muschietti dirige il film da una sceneggiatura di Gary Dauberman (“IT”, “Annabelle: Creation”) basata sul romanzo ‘IT’ di Stephen King. Barbara Muschietti, Dan Lin e Roy Lee sono i produttori del film. Marty Ewing, Seth Grahame-Smith e David Katzenberg ne sono i produttori esecutivi. Il team creativo che ha lavorato dietro le quinte include il direttore della fotografia Checco Varese (“The 33”), lo scenografo vincitore dell’ Oscar Paul D. Austerberry (“La forma dell’acqua”), il montatore Jason Ballantine (“IT”, “Mad Max : Fury Road “), e il costumista nominato all’Oscar Luis Sequeira (“La forma dell’acqua”, “Mama”).

