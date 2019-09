Non sappiamo ancora molto su, cinecomic sequel di Doctor Strange che sarà nuovamente diretto da. Nel film compariranno sia lo Stregone supremo che Scarlet Witch (Elizabeth Olsen) e complessivamente dovrebbe avere dei toni molto dark e horror.

Per stuzzicare l’attenzione dei fan lo stesso Derrickson ha condiviso online una tavola del fumetto di Doctor Strange in cui si accenna al “multiverso”. Avrà una rilevanza per il cinecomic?! La potete vedere qua sotto:

Le prime informazioni su Doctor Strange in the Multiverse of Madness con Benedict Cumberbatch e Elizabeth Olsen

Durante il lungo panel al Comic-Con di San Diego, i Marvel Studios hanno annunciato ufficialmente che il sequel di Doctor Strange, intitolato Doctor Strange in the Multiverse of Madness, uscirà il 7 maggio 2021.

Diretto ancora una volta da Scott Derrickson, il film vedrà nuovamente nel cast Benedict Cumberbatch nei panni dell’iconico supereroe: “Sarà il primo cinecomic terrificante dell’Universo Cinematografico Marvel”, ha promesso il regista, che ha una certa esperienza nel campo horror.

Accanto a Benedict Cumberbatch nel cast troveremo Elizabeth Olsen nei panni di Scarlet Witch. Il film avrà una certa rilevanza perché per la prima volta un progetto Marvel Studios sarà direttamente collegato con una serie Disney +. In questo caso si tratta di WandaVision, le cui riprese partiranno a settembre.

