Tom Holland è tornato a parlare Marvel Studios e del tempo trascorso con i suoi colleghi sui set di, con particolare riferimento a Robert Downey Jr., ma ha anche alluso a un progetto con

“A volte non hai bisogno di chiedere consigli, ti basta fare un passo indietro e guardare le persone che ammiri” ha raccontato l’attore in occasione di una conferenza durante il FanX Salt Lake Comic Con di sabato scorso. “La cosa splendida di RDJ è che è praticamente la star più celebre al mondo, ma è sempre sul set in anticipo, conosce il nome di tutti i componenti della troupe, sa sempre le sue battute. È un professionista, è gentile, è premuroso“.

Ha poi raccontato un aneddoto risalente alle riprese di Captain America: Civil War:

Stavo male sul set un giorno, non lo conoscevo neanche, eppure mi disse: “Vieni nel mio camerino e ti farò stare meglio”. Mi parlò un po’ e mi prese sotto la sua ala protettrice. Entrare nell’Universo Marvel è spaventoso, è qualcosa di grosso. Sedersi davanti a 5000 persone diventa la normalità. La cosa che ho imparato da lui, da [Chris] Evans, da Scarlet [Johansson] è che solo perché sei in alto non implica che tu possa fare il cogl*one.

In una recente intervista con GQ la star ha inoltre ammesso di avere una certa ammirazione per Dwayne Johnson:

Ho sempre guardo a The Rock con ammirazione. Il suo mantra è che devi sempre essere la persona che lavora più sodo. È una cosa che ho preso molto a cuore.

La risposta di Johnson non si è fatta attendere:

Fico. Tom Holland è un ragazzo in gamba e continua a guadagnarsi il suo successo giorno dopo giorno. Quel livello di fama non è facile da affrontare e lo ha fatto in modo elegante e magnifico. Attendo il giorno in cui potremo lavorare assieme.

Holland ha ribattuto: “Troviamo qualcosa“.

Vi piacerebbe un film con Tom Holland e Dwayne Johnson?