Kevin Smith non ha preso particolarmente bene il divorzio tra la Sony e i Marvel Studios in merito al futuro cinematografico di Spider-Man.

In occasione del recente podcast Hollywood Babble-On (allegato in calce) il regista e attore ha dato voce a tutti i suoi dubbi:

Non so, amico mio, ho visto The Amazing Spider-Man 2 e non credo che sappiano quello che stanno facendo da quelle parti. Perché questi ricchi del ca**o non si mettono d’accordo in modo che io possa vedere i film che voglio vedere?