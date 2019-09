In una intervista con il NY Times il regista di Joker Todd Phillips ha parlato di Joaquin Phoenix e ha svelato che a volte l’attore perdeva il controllo sul set del film, mettendo i suoi colleghi a disagio.

“Nel bel mezzo delle riprese lasciava tutto e abbandonava il set” ha dichiarato il regista. “E i poveri attori pensavano che fosse colpa loro, ma non era così. Era per motivi suoi, non si sentiva in grado“. Dopo aver preso qualche respiro, le cose si sistemavano: “ci facevamo una passeggiata e tornavamo per girare la scena“.

Robert De Niro ha ammesso di non aver dovuto fare i conti con questo lato di Phoenix e ha definito il collega un “professionista esemplare“:

Joaquin aveva preso molto seriamente ciò che stava facendo, come è giusto che fosse.

Nel corso dell’intervista Philips spiega di aver avuto sempre e solo Phoenix in mente per la parte. I due prima dell’inizio delle riprese hanno avuto qualche disaccordo, specialmente sull’aspetto fisico del personaggio. Il regista voleva che l’attore perdesse un bel po’ di peso, ma Phoenix – che aveva già perso molto kg in passato per altri ruoli – non era molto disposto.

“È un modo orrendo di vivere” ha ammesso l’attore. “Proposi di rendere [Arthur] un po’ sovrappeso, ma Tom mi disse: ‘Dovresti interpretare una persona molto magra’“. Alla fine Phoenix perse circa 23kg per il ruolo.

Joker sarà distribuito in tutto il mondo dalla Warner Bros. Pictures e uscirà nelle sale italiane il 3 ottobre 2019.

Il film ruoterà intorno all’iconico cattivo e sarà una storia originale, mai apparsa sul grande schermo. L’esplorazione di Phillips su Arthur Fleck (Phoenix), un uomo ignorato dalla società, non sarà soltanto uno studio crudo del personaggio ma una storia più ampia che si prefigge di lasciare un insegnamento, un monito.

Gli altri interpreti del film sono Zazie Beetz (“Deadpool 2”), Bill Camp (“Red Sparrow”, “Molly’s Game”), Frances Conroy (le serie TV “American Horror Story”, “Castle Rock” di Hulu), Brett Cullen (“42 – La vera storia di una leggenda americana”, “Narcos” di Netflix), Glenn Fleshler (le serie TV “Billions”, “Barry”), Douglas Hodge (“Red Sparrow”, “Penny Dreadful” in TV), Marc Maron (le serie TV “Maron”, “GLOW”), Josh Pais (l’imminente “Motherless Brooklyn”, “Insospettabili sospetti”), e Shea Whigham (l’imminente “First Man – Il primo uomo”, “Kong: Skull Island”).

Phillips (la trilogia “Una notte da leoni”) dirige il film da una sceneggiatura scritta insieme a Scott Silver (“The Fighter”), basata sui personaggi della DC. Il film è prodotto da Phillips e Bradley Cooper con la loro Joint Effort, ed Emma Tillinger Koskoff. I produttori esecutivi sono Richard Baratta, Joseph Garner e Bruce Berman.

Dietro le quinte, Phillips è affiancato dal direttore della fotografia Lawrence Sher (l’imminente “Godzilla II: King of the Monsters”, “Una notte da leoni” la trilogia), lo scenografo Mark Friedberg (“Selma – La strada per la libertà”, “The Amazing Spider-Man 2 – Il potere di Electro”), il montatore Jeff Groth (“Trafficanti”, “Una notte da leoni 3”) e il costumista premio Oscar Mark Bridges (“Il filo nascosto”, “The Artist”).

Warner Bros. Pictures presenta in associazione con Village Roadshow Pictures e BRON Creative, una produzione Joint Effort, “Joker”.