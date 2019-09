Dopo Last Christmas , Paul Feig tornerà dietro la macchina da presa per un nuovo film “mostruoso” in casa Universal intitolato

Accantonano il progetto di universo cinematografico, la Universal prosegue nella sua intenzione di affidare film indipendenti con ambizioni più modeste a registi mossi da una forte passione; è il caso del film sull’Uomo Invisibile affidato a Leigh Whannell e in lavorazione per la Blumhouse con protagonista Elisabeth Moss.

Il film sarà diretto e scritto dal regista di Le amiche della sposa, Spy e Un piccolo favore: l’idea di partenza è stata proprio sua. Figurerà inoltre come produttore assieme a Laura Fischer.

Non è chiaro quanto di mostruoso ci sarà nel film di Dark Army: fonti di Deadline sostengono che la pellicola coinvolgerà alcuni dei mostri classici della Universal oltre a personaggi originali creati da Feig.

L’ultima fatica del regista con Emilia Clarke e Henry Golding sarà al cinema il 14 novembre. Figurerà inoltre come produttore di Love Life per HBO Max con Anna Kendrick e di Zoey’s Extraordinary Playlist per la Lionsgate TV e la NBC. Produrrà inoltre When Michael Met Carrie…and Other People per la Universal e la commedia romantica diretta da Stella Meghie-directed American Princess con Issa Rae per 20th Century Fox