Prosegue la corsa dial box-office italiano: sabato il film horror della Warner Bros ha raccolto altri 474mila euro, salendo a 7.7 milioni di euro complessivi. Segue, al secondo posto,con 417mila euro e un totale di 34.8 milioni di euro (oggi supererà i 35 milioni), mentre al terzo posto la nuova uscitaincassa 188mila euro e sale a 340mila euro in tre giorni.

Al quarto posto Angry Birds 2: Nemici per Sempre incassa 142mila euro e sale a 273mila euro in tre giorni, mentre al quinto posto sale Martin Eden, con 128mila euro (la miglior tenuta della top-ten) e un totale di 919mila euro.

Le altre nuove uscite: ottava posizione per E poi c’è Katherine, con 40mila euro e un totale di 67mila euro in tre giorni, nona posizione per Grandi Bugie tra Amici, con 22mila euro e 39mila euro in tre giorni.