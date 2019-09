Un altro buon weekend al box-office italiano rispetto a un anno fa:rimane in testa per la seconda settimana consecutiva con 1.4 milioni di euro e un totale di otto milioni di euro. Come negli USA , anche nel nostro paese il film è in calo rispetto al primo episodio, pur registrando risultati molto notevoli per il genere.

Seconda posizione per Il Re Leone, che incassa 1.2 milioni di euro (domenica è addirittura salito al primo posto) e ottiene la miglior media della classifica, salendo a ben 35.3 milioni di euro complessivi.

Apre la terzo posto Tutta un’altra vita con 532mila euro, circa 100mila euro meno dell’esordio di Tutte lo Vogliono.

Al quarto posto troviamo Angry Birds 3: Nemici Amici per Sempre, con 431mila euro, in forte calo rispetto ai quasi 1.3 milioni del primo film. Segue Mio Fratello Rincorre i Dinosauri, con 362mila euro e un totale di 1.2 milioni di euro.

Al sesto posto Martin Eden tiene bene e incassa 352mila euro, superando il milione di euro complessivo. Settima posizione per Attacco al Potere 3, con 266mila euro e 2.6 milioni complessivi, mentre al settimo È Poi c’è Katherine apre con 102mila euro. Nona posizione per Strange but True, con 60mila euro, seguito da Grandi Bugie tra Amici, che incassa 59mila euro in quattro giorni.

Tra le altre nuove uscite, La Mafia non è più quella di una volta apre al dodicesimo posto (44mila euro), La Vita Invisibile di Euridice Gusmao apre al tredicesimo posto con 40mila euro, Tolkien al quattordicesimo con 35mila euro, Good Boys al quindicesimo con 31mila euro.