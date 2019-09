In una recente intervista con Empire , Colin Trevorrow ha svelato di aver parlato con i Marvel Studios della possibilità di dirigerequalche anno fa.

Come dichiarato dal regista di Jurassic World 3, si è trattato di discussioni illuminanti:

Ho discusso di Guardiani della Galassia tanto tempo fa. Erano davvero agli inizi ed è stata una bella chiacchierata; non sono mai stato un tipo da fumetti, non facevano per me. Ero un ragazzino da Star Wars, da Indiana Jones, da Spielberg – quelli sì che facevano per me.

Si è trattato di discussioni fantastiche, mi hanno illuminato un po’ sull’idea che per questo tipo di cose c’è bisogno di chi ci è cresciuto. Sono loro a dover dirigere questi film. Devi vivere e respirare questi mondo allo stesso modo di come faccio io con i film di Jurassic e con quelli a cui sto lavorando.