Continua l’andamento straordinario del box-office italiano in questi infrasettimanali settembrini: dopo l’exploit di martedì, mercoledì è C’era una volta a Hollywood a balzare in testa, debuttando con 855mila euro e una media di 1.200 euro e battendo il record del miglior esordio di sempre per un film di Quentin Tarantino (la cifra include ovviamente le anteprime di martedì). Ricordiamo che il maggiore incasso italiano del regista (senza contare l’inflazione) è stato Django Unchained , con 12 milioni di euro. In tutto il mondo C’era una volta a Hollywood ha incassato finora 329 milioni di dollari: vedremo se nel weekend registrerà nuovi record in Italia.

Al secondo posto, tiene benissimo Chiara Ferragni: Unposted, che sostanzialmente nel secondo dei tre giorni di sfruttamento in sala ottiene un incasso invariato: altri 532mila euro e la miglior media per sala della classifica (1.400 euro) per il documentario da record, che in due giorni ha raccolto un milione di euro.

Chiude il podio It – Capitolo Due, che incassa altri 102mila euro e sale a 8.4 milioni di euro complessivi. La classifica prosegue con Il Re Leone (86mila euro e un totale di 35.6 milioni di euro), Tutta un’altra vita (47mila euro, 680mila euro complessivi) e l’evento Van Gogh e il Giappone (44mila euro e un totale di 117mila euro in tre giorni).