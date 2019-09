Bloody Disgusting riporta in esclusiva che la Legendary Entertainment avrebbe chiuso un accordo per sviluppare un nuovo film del franchise di(The Texas Chain Saw Massacre).

Ma c’è di più: a entrare in campo dovrebbe esserci Fede Álvarez, che stando al sito produrrà e supervisionerà il progetto. A quanto pare il regista di La casa e Man in the Dark non sarebbe interessato a porsi al timone del progetto visto che sarebbe già in cerca di un regista.

La speranza dello studio – sostengono le fonti di BD – è di realizzare un sequel diretto del film del 1974 diretto da Tobe Hooper nello stile di quanto fatto dalla Blumhouse e la Universal con Halloween. La differenza in questo caso è che la star del film Marilyn Burns è deceduta nel 2014, perciò il film potrebbe concentrarsi sugli altri componenti della famiglia Sawyer.

Questa la sinossi del fim originale:

A Newton, nel Texas, qualcuno ha profanato alcune tombe, amputando gli arti e la testa ai cadaveri. Le autorità sono allertate, ma sembrano incapaci di venirne a capo. Nel frattempo, un gruppo di giovani decide di trascorrere il week-end in quella regione a bordo di un furgoncino. Rimasti a corto di benzina, i ragazzi e le ragazze raggiungono separatamente una casa abitata da una famiglia di macellai: il cui pater familias, però, ha tutta l’intenzione di alimentare il proprio mattatoio con i loro corpi…

