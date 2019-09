Un fan su Reddit ha scovato alcuni curiosi indizi sul “segreto di Mysterio” in Spider-Man: Far From Home . Ci riferiamo, naturalmente, alle vere intenzioni di Quentin Beck, che non è dotato di buoni propositi come lascia immaginare nel corso della prima parte della pellicola.

Nella prima inquadratura nel collage qui in basso vediamo l’uomo interpretato da Jake Gyllenhaal tenere d’occhio Peter Parker ben prima che i due si conoscessero. Nel seconda a tenere d’occhio il ragazzo a Venezia è uno dei suoi scagnozzi.

Ecco l’immagine:

Avete notato altri indizi in Spider-Man: Far From Home? Ditecelo nei commenti! Qui vi abbiamo mostrato altre easter egg scovate nelle sequenze ambientate a Venezia con la versione italianizzata dei nomi di alcuni dei più noti artisti e fumettisti statunitensi che hanno lavorato a Spider-Man.

Nel film tornano Tom Holland, Zendaya, Jacob Batalon, Marisa Tomei, Tony Revolori; accanto a loro Jake Gyllenhaal (nei panni di Mysterio), JB Smoove, Cobie Smulders e Samuel L. Jackson.

Questa la sinossi:

Il nostro amichevole Spider-Man di quartiere decide di partire per una vacanza in Europa con i suoi migliori amici Ned, MJ e con il resto del gruppo. I propositi di Peter di non indossare i panni del supereroe per alcune settimane vengono meno quando decide, a malincuore, di aiutare Nick Fury a svelare il mistero degli attacchi di creature elementali che stanno creando scompiglio in tutto il continente.

La pellicola diretta da Jon Watts è uscita il 2 luglio 2019, in Italia è arrivata il 10 luglio.