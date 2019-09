Netflix non ha tardato molto ad annunciare un sequel di, il thriller fantasy di David Ayer (Suicide Squad) con protagonisti Will Smith e Joel Edgerton. Non sappiamo molto del progetto, ma le riprese sarebbero dovute comunque iniziare quest’anno, a luglio più precisamente.

Secondo quanto rivelato dall’attrice Lucy Fry (che in Bright vestiva i panni di Tikka) a ComicBook.com le riprese e la produzione del film sarebbero state rimandate a causa di un motivo ben preciso:

Avremmo dovuto iniziare quest’anno, ma non è successo a causa dei vari impegni di Will [Smith]. Spero davvero che ne realizzino un altro, perché mi sono davvero divertita con il primo.

