Sarà il film dia vincere il weekend al box-office negli Stati Uniti, battendo (e non di poco) Rambo: Last Blood con Sylvester Stallone. La pellicola basata sulla celebre serie britannica venerdì ha raccolto 13.8 milioni di dollari (inclusi 2.1 milioni alle anteprime di giovedì), un risultato al di sopra delle aspettative iniziali. Se in un primo momento, infatti, si prevedeva che il film avrebbe raccolto una ventina di milioni nel weekend, ora è quasi certo che supererà i 30 milioni anche grazie al punteggio CinemaScore “A”: uno dei migliori debutti recenti per un lungometraggio basato su una serie, e l’incasso di venerdì è paragonabile a quello di

Seconda posizione per Rambo: Last Blood che incassa 7.17 milioni di dollari (dovrebbe chiudere il weekend con circa 18 milioni proprio come fece il film precedente, uscito nel 2008). Subito sotto, Ad Astra apre molto vicino con 7.16 milioni e potrebbe addirittura chiudere il weekend sopra a Rambo.

Fonte: BOM