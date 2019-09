Un attore già visto nella serie Netflix diè comparso anche il? A quanto pare si. Un urente di Reddit ha notato che Pat Kiernan ha fatto capolino in Far From Home nella scena dopo i titoli di coda, interpretando ancora una volta un giornalista televisivo, come già fatto nelle serie Netflixe Daredevil.

Ecco il post su Reddit con due scene messe a confronto:

Tutte le informazioni su Spider-Man Far From Home

Nel film tornano Tom Holland, Zendaya, Jacob Batalon, Marisa Tomei, Tony Revolori; accanto a loro Jake Gyllenhaal (nei panni di Mysterio), JB Smoove, Cobie Smulders e Samuel L. Jackson.

Questa la sinossi:

Il nostro amichevole Spider-Man di quartiere decide di partire per una vacanza in Europa con i suoi migliori amici Ned, MJ e con il resto del gruppo. I propositi di Peter di non indossare i panni del supereroe per alcune settimane vengono meno quando decide, a malincuore, di aiutare Nick Fury a svelare il mistero degli attacchi di creature elementali che stanno creando scompiglio in tutto il continente.

La pellicola diretta da Jon Watts è uscita il 2 luglio 2019, in Italia è arrivata il 10 luglio.

FONTE: CB