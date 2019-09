è un maestro dell’illusione e dell’inganno, ce lo ha dimostrato per tutta la durata di. Il personaggio interpretato da Jake Gyllenhaal tutta vai perisce alla fine del film, rivelando anche al mondo intero la vera identità di Spider-Man (grazie a un video creato dal suo team e inviato al TheDailyBugle.net). Ma sarà veramente così? È realmente morto?

Dopo l’uscita del film in molti ne hanno discusso, ma nulla di certo è mai venuto a galla. Ora un fan su Reddit ha notato un piccolo dettaglio che metterebbe in discussione la reale dipartita del villain, sostenendo quindi che sia ancora vivo. Ecco cosa sostiene:

Non sono sicuro che si sia già discusso di questo, ma il team intorno a Mysterio ha espressamente deciso di mostrare il costume in CGI nel video. Poi comunque non avrebbe mai avuto tempo di registrare un video in cui rivela l’identità di Peter, lo avrebbe dovuto fare dopo aver simulato la sua morte.