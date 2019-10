Ieri la Warner Bros. ha diffuso in rete il primo trailer di, il nuovo cinecomic DC su Harley Quinn con Margot Robbie.

Per l’occasione sono approdate in rete nelle ore successive una nuova foto che mostra le protagoniste del film e un’immagine promozionale di Harley con il logo della Warnar Brothers.

Inoltre qualcuno potrebbe aver notato nel trailer un curioso riferimento visivo a Batman: The Animated Series. In un frame del video vediamo Harley indossare un cappello a tesa larga, proprio come in un’immagine della puntata “Harley’s Holiday” della serie animata degli anni ’90.

Potete vedere tutto il materiale qua sotto:

Harley Quinn serie animata

Birds of Prey



Que elenco ❤️!#BirdsofPrey estreia em fevereiro nos cinemas. pic.twitter.com/qP5A8v7XKr — Plantão de Nerdices (@plantaonerdice) October 1, 2019

I protagonisti di Birds of Prey (e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn), oltre aHarley Quinn (Margot Robbie), sono Black Canary (Jurnee Smollett-Bell), Cacciatrice (Mary Elizabeth Winstead), l’investigatrice Renee Montoya (Rosie Perez), Batgirl/Cassandra Cain (Ella Jay Basco), Maschera Nera (Ewan McGregor) e Victor Zsasz (Chris Messina).

Alla regia Cathy Yan, prima regista asio-americana a dirigere un cinecomic, che ha confermato l’intenzione di girare un film vietato ai minori. L’uscita è prevista per il 6 febbraio 2020.

