Variety annuncia che i Walt Disney Animation Studios hanno scelto quattro registi che lavoreranno a nuovi film d’animazione originali.

Si tratta di Carlos Lopez Estrada (Blindspotting) e Suzi Yoonessi (Unlovable, Dear Lemon Lima), assieme ai veterani Josie Trinidad e Marc Smith: ognuno si occuperà di un progetto cinematografico in animazione.

L’annuncio arriva dopo che la direttrice creativa Jennifer Lee si è proposta di accrescere e favorire la diversità e l’integrazione all’interno della Disney e della Walt Disney Animation:

Carlos e Suzi sono due cineasti incredibili e creativi che sono stati acclamati per il loro lavoro. Josie e Marc, esperti narratori, sono stati fondamentali nel dare forma a film come Zootropolis e Frozen 2. Siamo così felici di accogliere questi artisti di talento nel nostro studio di 96 anni nel ruolo di registi per aiutarci a costruire le storie del nostro futuro – avventure in mondi completamente originali, storie da tutto il mondo e la prossima generazione di musical.

Tra i prossimi progetti dei Walt Disney Animation Studios, ricordiamo, ci sarà Raya and the Last Dragon scritto da Adele Lim, che arriverà nel 2020. Alla regia del film Paul Briggs e Dean Wellins, qui al loro debutto, con la produzione di Osnat Shurer (Oceania).

A doppiare la protagonista troveremo Cassie Steele, mentre l’ultimo drago (di nome Sisu, di colore bianco e con la coda rosa e blu) sarà doppiato da Awkwafina. Ispirata ai draghi d’acqua della tradizione delle regioni meridionali dell’Asia, la creatura ha bisogno dell’aiuto di Raya per trasformarsi nuovamente in drago (infatti si mostra in forma umana, come un’anziana donna).

Cosa ne pensate dei nuovi registi scelti dalla Walt Disney Animation? Ditecelo nei commenti!