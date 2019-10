La Disney ha aggiornato il sito dedicato alle proposte di candidatura della prossima edizione degli Oscar e a sorpresa scopriamo un grande assente,

Della possibilità che l’attore fosse candidato ai prossimi Academy Awards si era già parlato subito dopo le prime proiezioni del film; in tal senso i maggiori portavoce dell’esigenza di un riconoscimento per l’interprete di Iron Man erano stati i fratelli Russo.

Precisiamo che non si tratta di candidature vere e proprie, ma di proposte: la Disney promuoverà il film con proiezioni e interventi di registi e sceneggiatori aspirando ad una candidatura nelle seguenti categorie: film, regia, sceneggiatura non originale, fotografia, montaggio, scenografia, costumi, trucco, sonoro, montaggio sonoro, effetti visivi, colonna sonora.

Potrebbe trattarsi di un errore (la pagina sembra avere qualche problema di visualizzazione), ma nel caso non lo fosse sarebbe interessante scoprire le motivazioni dietro tale decisione; solamente un anno fa, ricordiamo, lo studio sottoponeva Black Panther a tutte le categorie tra cui anche attori protagonisti e non.

Qualche settimana fa, Joe Russo aveva parlato delle possibilità di Avengers: Endgame ai prossimi Oscar spiegando:

Non facciamo film con l’idea di partecipare alla stagione dei premi. Ma sì, realizzare questo progetto è stato oltremodo difficile. Abbiamo girato contemporaneamente i due film più costosi mai prodotti. E voglio prendere una posizione su una questione ben precisa, quella riguardante Robert. Non so se ci sia mai stata, nella storia del cinema, una reazione globale del pubblico paragonabile a quella che c’è stata per quello che lui ha fatto in questo film.

C’è stata gente che piangeva nei cinema, in preda all’iperventilazione. Tutto questo significa una cosa ben precisa, ovvero che si tratta di una prova d’attore incredibilmente profonda, altrimenti non arrivi a toccare le persone in questa maniera in ogni angolo del globo. Non avevamo mai assistito a qualcosa del genere e se non è da Oscar qualcosa del genere allora non so cos’altro lo sia.