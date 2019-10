Dan Lin e Jonathan Eirigh stanno sviluppando un nuovo film dell’per la Disney : i produttori di Aladdin hanno messo Mikey Day e Streeter Seidell (del SNL) al lavoro su una sceneggiatura basata sulla celebre serie animata creata nel 1983.

Il nuovo film arriva 20 anni dopo l’uscita della pellicola di David Kellogg con Matthew Broderick che generò poi un sequel direct-to-video.

Non sono disponibili ulteriori dettagli se non che il film sarà live action, e quindi avrà a disposizione tecnologie decisamente più innovative e moderne per i numerosi effetti visivi che serviranno a dar vita all’iconico ispettore Gadget. Va detto che non è da escludere che il nuovo progetto sia indirizzato alla piattaforma streaming Disney+.

La serie originale durò due stagioni ma ebbe numerosi spin-off, oltre a un reboot recente lanciato nel 2015.

Fonte: THR