È come dire che Bugs Bunny non è divertente. I film sono film. C’è anche a chi non piacciono i suoi film. Ognuno ha le sue opinioni, quindi va bene. Ma questo non fermerà nessuno dal fare film.

Scorsese aveva così definito i film Marvel su Empire:

Non li guardo. Ci ho provato, per carità, ma non sono cinema. In tutta onestà, al netto del quanto bene siano fatti e di quanto impegno possano mettere gli attori in circostanze come quelle, posso pensare a loro come a dei Parchi Divertimento. Non si tratta di cinema in cui esseri umani cercano di veicolare emozioni o esperienze psicologiche ad altre persone.