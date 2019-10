ha parlato con CBM di Godzilla II – King of the Monsters e ha svelato una scena dei titoli di coda legata a Mothra tagliata dal film arrivato nelle sale lo scorso maggio.

“All’inizio dovevamo avere due scene nei titoli di coda” ha spiegato il regista. “Una con Charles Dance che compra la testa di King Ghidorah, che abbiamo girato, e un’altra che abbiamo scritto e di cui abbiamo preparato ambientazione e costumi“.

Dougherty ha poi svelato alcuni dettagli della sequenza dei titoli di coda alternativa mai girata:

Aveva come protagonista il personaggio di Zhang Ziyi, era ambientata subito dopo gli eventi del film. La ragazza è a Tokyo, entra in un ristorante o un bar, scende per una scalinata e finisce in quello che sembra un antico tempio stranamente simile a quello visto a inizio film in Cina. E poi incontra la sua sorella gemella identica che le dice le sue perplessità, che si chiede se è il caso di procedere, che queste bambine sono così giovani e non sanno se sono pronte. Ziyi le risponde “Per noi un tempo è stato così” e finiamo in una camera gigantesca dove scopriamo un secondo uovo di Mothra. Di fronte all’uovo ci sono due piccole bambine, di 3-4 anni, che cantano la canzone di Mothra per far schiudere l’uovo.