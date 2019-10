Dopo la grande risonanza di Bohemian Rhapsody è tornato a parlare del suo rapporto con i Queen, che continua a frequentare. I rapporti con il gruppo sono rimasti intatti dopo aver lavorato a stretto contatto per la pellicola di Bryan Singer, come dimostrato dal Global Citizens Festival lo scorso 28 settembre.

Malek è infatti salito per primo sul palco (imitando la camminata di Freddie Mercury!) per presentare i Queen e Adam Lambert, anche se è tutto successo per caso. Come raccontato a Stephen Colbert, l’attore stava semplicemente trascorrendo una serata in compagnia dei Queen, quando il gruppo gli ha chiesto di salire sul palco per l’introduzione:

Eravamo insieme a Global Citizens Fest sabato scorso e li ho presentati io. Ero nel dietro le quinte nel loro camerino e mi hanno detto: “Ehi Rami, che ne dici di salire con noi sul palco?”. Perciò ho camminato come faceva Freddie, una camminata che ho studiato continuamente per un anno intero. L’ho visto farlo così tante volte con loro. È stato un onore sconfinato e un privilegio stare lì con loro, ed entrare nella loro vita.

Qui di seguito il video in cui Rami Malek presenta i Queen sul palco:

Bohemian Rhapsody è arrivato al cinema il 29 novembre 2018.