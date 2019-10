Vi avevamo già anticipato, grazie alle indiscrezioni di Variety e Bloomberg, che un accordo fra Netflix e Mediaset era in dirittura d’arrivo ( trovate maggiori dettagli qua ).

Ora, grazie al Comunicato Stampa, vi forniamo tutti i dettagli della partnership, dai titoli annunciati ai talent coinvolti.

NETFLIX E MEDIASET ANNUNCIANO LA PRIMA PARTNERSHIP PER REALIZZARE E DIFFONDERE FILM ITALIANI IN TUTTO IL MONDO

Roma, 8 ottobre 2019 – Netflix e Mediaset annunciano la prima partnership per realizzare una serie di film italiani che potranno essere apprezzati dal pubblico di tutto il mondo. Questa partnership rappresenta una novità nel suo genere, in quanto unisce le forze di un servizio di intrattenimento via internet ed un gruppo televisivo leader in Italia.

Netflix e Mediaset selezioneranno e investiranno congiuntamente in una serie di film in lingua italiana, realizzati in Italia e prodotti da produttori indipendenti italiani. Questi film, che includono creatori al loro debutto cosi’ come voci esperte e conosciute, saranno lanciati in anteprima mondiale su Netflix come film originali a partire dal 2020, e andranno successivamente in onda in esclusiva free sui canali lineari di Mediaset già dodici mesi dopo illancio su Netflix, un intervallo dimezzato rispetto a quello abituale.

Reed Hastings, CEO Netflix:

«Siamo entusiasti di lavorare con Mediaset, uno dei broadcaster più importanti in Europa, per dare vita a una serie di film “Made in Italy” realizzati da produttori italiani indipendenti. Lavoreremo sia con nuovi professionisti – che finora non hanno avuto la possibilità di raccontare le loro storie al mondo – sia con attori e registi noti e affermati anche a livello internazionale. L’Italia ha una lunga tradizione cinematografica e siamo certi che questi film possano essere apprezzati dal pubblico globale».

Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato di Mediaset:

«E’ un onore stringere un accordo esclusivo con una società moderna, globale e innovativa come Netflix. Ed è anche un onore veder riconosciuta la leadership di Mediaset in Italia nella produzione di contenuti. In effetti, Mediaset e’ già leader in Italia e Spagna. E nel prossimo futuro grazie alla dimensione del nostro progetto europeo MFE-MediaForEurope punteremo a rafforzare accordi come questo, un’ottima notizia per tutta l’industria del cinema e della produzione italiana. Unendo le capacità di Mediaset e la forza di Netflix potranno arrivare nuovi investimenti e nuove opportunità per il sistema».

I PRIMI CINQUE FILM DEL PROGETTO

Cinque i primi film che verranno realizzati e distribuiti nell’ambito della partnership Netflix- Mediaset. Storie inedite che racchiudono una varietà di generi e temi, dalle esplorazioni dell’amore teen in “Sotto il sole di Riccione” e “Sulla stessa onda”, alla storia mai raccontata di uno dei più grandi calciatori italiani, “Il Divin Codino” Roberto Baggio. E ancora: dalla storia di un’amicizia intergenerazionale nel mondo dei tifosi di calcio di “Al di là del risultato” a una vicenda di vendette radicate nei valori tradizionali della famiglia con “L’Ultimo Paradiso”.

COMMENTI DEI TALENT COINVOLTI

Enrico Vanzina, sceneggiatore “Sotto il sole di Riccione”: “Sotto il Sole di Riccione è un progetto molto speciale e unico per me, perché non è solo una nuova visione di commedia romantica per l’Italia e dall’Italia, ma riunisce anche un team di giovani creativi e talenti, davanti e dietro la macchina da presa – me compreso :). Grazie a questa partnership, non solo il pubblico

italiano, ma anche una platea globale potra’ vivere una meravigliosa estate di amore italiano”.

Riccardo Scamarcio, attore e produttore ‘L’ultimo Paradiso”: “Volevo realizzare questo film da un bel po’ di tempo, ma stavo aspettando il partner giusto. “L’Ultimo Paradiso” e’ un film molto importante, rappresenta per me una doppia sfida, come attore e produttore e sono entusiasta della possibilità di seguire liberamente la mia ispirazione creativa per dare vita a

questo progetto”.

Olivia Musini, produttore “Sulla stessa onda”: “Non appena sono entrata in contatto con Netflix, ho capito che entrambi condividevamo la stessa passione per questo film. Sono rimasta piuttosto scioccata dalla rapidità con cui hanno deciso di andare avanti, soprattutto perche’ una storia come quella del mio film non e’ spesso prodotta in Italia. E, a maggior ragione, il mio team è entusiasta di parlare a un vasto pubblico sia italiano che mondiale, attraverso questa

partnership”.

Letizia Lamartire, regista “Il divin codino”: “Sono molto felice di avere la possibilità di intraprendere una sfida così entusiasmante – condividere la storia di una delle più grandi leggende del calcio italiano e portare un punto di vista femminile alla storia. Voglio raccontare la storia di Roberto Baggio e questa partnership mi permette di mostrare al mondo tutta la sua

vita, non solo la sua carriera calcistica”.

Nicola Giuliano, produttore “Al di la’ del risultato”: “Quando Francesco Lettieri ed io abbiamo condiviso la nostra idea su Al di la’ del Risultato con Netflix e Mediaset, la risposta è stata: “Noi ci siamo, fate un film bellissimo!”. Avere partner come Netflix e Mediaset a sostegno dell’investimento su nuovi autori e storie e’ un segnale fortissimo per l’industria e per i giovani

che si avvicinano al mondo dell’audiovisivo”.